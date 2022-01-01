Объемы строительства жилья в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 17,9%. При этом в ноябре строительство жилья выросло на 3,5%, что значительно ниже, чем в октябре (29,1%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 0,3%, в ноябре — падение на 1,4%.Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-ноябре 2021 года составил 198,8 млрд гривен.

Новое строительство составило 32,3% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) — 42,6%, реконструкция и техническое переоснащение — 25,1%.

Если бы президентские выборы прошли в декабре 2021 года, победу одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 27,1% избирателей среди тех, кто определился с выбором.

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев снизился, при этом его все равно готовы повторно избрать на этот пост.

Накануне Киевский международный институт социологии отмечал, что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

В сентябре украинцы готовы были поддержать на выборах в Верховную Раду пять политических сил.