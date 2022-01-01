Выплата тысячи гривен вакцинированным от COVID-19 в рамках программы «єПідтримка» продолжится в следующем году. В этом году деньги уже получили более 5,8 млн украинцев.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.

«єПідтримка» будет продолжаться весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении «Дія», то еще имеете возможность это сделать», — говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве отметили, что получить «ковидную тысячу» по заявке, поданной с сегодняшнего дня, можно будет в 2022 году.

В президентской программе «єПідтримка» зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев. Те, кто уже получил 1000 гривен, потратили 134 млн грн. Чаще всего украинцы тратили тысячу гривен на книги, билеты в кинотеатры и путешествия по железной дороге.