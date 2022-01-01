В Антарктиде на бельгийской научно-исследовательской станции произошла вспышка коронавируса. Специалисты предполагают, что причиной мог стать штамм Омикрон, поскольку все полярники были вакцинированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News. По данным издания, с 14 декабря не менее 16 из 25 сотрудников антарктической станции "принцесса Елизавета" заразились коронавирусом. Как сообщил глава Международного полярного фонда Джозеф Чик, заболевание у них протекает в легкой форме. "Ситуация не драматична", — уточнил Чик, добавив, что заразившимся коронавирусом сотрудникам было предложено покинуть станцию, но они отказались. Первый положительный тест на коронавирус на станции был зафиксирован 14 декабря через неделю после их прибытия в Антарктиду. При этом все бельгийские исследователи прошли полный курс вакцинации, а один из них даже принял бустерную дозу. Специалист, с которым консультировался Полярный Секретариат Бельгии, допустил, что вспышка коронавируса на станции могла произойти из-за штамма "Омикрон". Напомним, в начале октября 2021 в Антарктиду прибыла первая партия вакцины от коронавируса.