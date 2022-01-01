В Киеве нетрезвый водитель влетел в столб. Однако, после случившегося, он нажал на газ и поехал в задымленном и помятом авто дальше. Видео ДТП опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око". Так, на видео видно, как автомобиль выехал на тротуар, где протаранил столб. Далее водитель просто отъехал и поехал по дороге дальше, словно ничего не произошло. К тому же, во время движения авто задымилось. "В Киеве аватар намотал на столб свой мустанг и решил, что это не такая и проблема", — говорится под видео. В сети пользователи были поражены увиденным и пишут, что водитель мог себя убить. Ничего страшного; Гулять, да гулять; Решил, что лучше сделать вид, будто ничего не случилось; Пожалуй, машина чужая и не жалко; Оставить права пожизненно его; Главное, чтобы пострадавших не было; Далеко он так точно не заедет. Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и сжег авто. Также мы писали, что в Киеве неадекват за рулем разбил более 10 авто, надел маску и скрылся.