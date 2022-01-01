В Костополе (Ровенская область) мужчина, находящийся под круглосуточным домашним арестом, угрожал прохожим молотком. После чего напал на полицейских и разбил машину правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области. "В полицию около 05:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина у одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", — говорится в сообщении. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что нападающим оказался 33-летний местный житель, находящийся под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. При задержании мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных. По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения более жестким — содержание под стражей.

Фото: в Ровенской области мужчина напал на полицейских (facebook.com/police.in.Rivne.region) Напомним, в начале декабря 2021 года в Червонограде (Львовская область) задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а затем напал на полицейских.