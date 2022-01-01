В Украине определили сроки призывов в 2022 году.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Зеленским, в 2022 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь. В эти же периоды состоится и увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше обозначенных дат.

В документе подчеркивается, что срочников не привлекают к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил: «Военные, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях)».

Согласно законодательству, не будут подлежать призыву граждане призывного возраста, которые получают образование — им предоставляется отсрочка на весь период обучения. Речь идет о студентах дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, среди прочего — при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования.

Такую же отсрочку должны получить те, кто учится в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования, в частности, при получении следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре дистанционно или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и из-за состояния здоровья.

В Украине планируется ввести переходную норму для женщин, которых поставят на военный учет. На первом этапе принудительного военного собрания не будет.

Для того, чтобы обратиться в военкомат и стать на военный учет у женщин есть круглый год. Ведь процесс исполнения закона и постановки на военный учет будет продолжаться в течение 2022 года.