Гороскоп на 2022 год говорит о том, что в год Тигра многие женщины смогут добиться поставленных целей, найти долгожданное счастье и встретить своего будущего партнера по жизни. Некоторым женщинам Тигра принесет все подарки на тарелочке, а некоторым придется для получения желаемого очень сильно постараться. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в 2022 году. Об этом сообщает SlovoFraza. Овен В начале года звезды поддержат Овнов во всех начинаниях. Настанет удачное время, чтобы претворить в жизнь самые смелые свои желания. В материальном плане успех возможен, но для этого приложить максимум усилий и гораздо больше работать. Первая половина года будет достаточно успешной, а вот во втором полугодии будет труднее добиваться своего особенно в личных отношениях. С начала лета сосредоточьтесь больше на семье и своем партнере по жизни. Телец В 2022 году Тельцы смогут найти мужчину, который не побоится вступить с ними в серьезные отношения и их не напугает непростой характер. Их начнут принимать такими, какие они есть. Чаще радуйте себя в 2022 году хорошими впечатлениями, чтобы рутина осенью и зимой не начала удручать. В начале года могут затормозиться все дела и работа, но поводов для беспокойства нет. Просто доверьтесь своему пути развития и обстоятельствам. Близнецы Год Тигра обещает Близнецам немало затруднений. Просто запомните: если что-то идет не так, как вы хотите – это Вселенная нашла более удобный способ выполнить ваши желания. Ваша умеренная самостоятельность в 2022 году станет ключом к будущему. Не сваливайте на себя все проблемы и заботы, двигайтесь только по основным целям. И не бойтесь попросить своих близких о помощи. Рак Вас ждут большие успехи во многих областях жизни. Особенно ярким станет начало лета. Зима и первая половина весны будут прекрасным периодом для труда, забот и дел. Вы сможете потихоньку выбраться из финансового кризиса и обрести свою любовь. Летом не забывайте о маленьких радостях жизни, это вернет вам самооценку. Не бойтесь флиртовать – Тигр подарит вам надежного спутника. Лев Тигр готов вам отсыпать щедро удачи в любви, делах, работе и бизнесе. Но при одном условии – вы будете надеяться только на себя. В вашем окружении будет много отрицательной энергии. Во второй половине года Львам придется стать более активными и энергичными. Ваши усилия не пропадут даром. Возможны тупиковые и сложные ситуации, в которых вам понадобится посторонняя помощь. Дева Не сваливайте в 2022 году на себя решение чужих проблем. Особенно если вам очень сильно захочется помочь. Вам, скорее всего, придется обратиться самим за помощью. Друзья и родственники откликнутся очень охотно, особенно осенью. В любви вы столкнетесь с мощным сопротивлением со стороны недругов и врагов и многие будут действовать против вас очень скрытно. Весы Постарайтесь в 2022 году избегать общения с мстительными людьми, не имейте с ними дел. Не рассказывайте им о своих планах, амбициях, целях на будущее. У вас представится счастливый билет в новую жизнь, только не пропустите его в потоке забот и хлопот. Начало года станет удачным для самоанализа, планирования. Чтобы удача во всем сопровождала, постарайтесь избавиться от неприятных воспоминаний. Скорпион Все задуманное на 2022 год будет производиться, но могут быть препятствия на вашем пути к счастью. Они будут тормозить активное движение. Вы рискуете провести год в погоне за мнимым идеалом, не ориентируйтесь на чужое мнение или моду. Если вы не будете прислушиваться к собственному мнению, рискуете оказаться в неправильном месте и с неправильными людьми. Слушайте внутренний голос. Стрелец Займитесь программированием своего мышления в лучшую жизнь. Если вы не начнете помогать, то исполнение ваших желаний и достижение целей будет идти гораздо медленнее. В начале года постарайтесь контролировать свои эмоции. В январе, феврале и октябре у вас могут быть нерешенные вопросы и проблемы – это сильно подорвет веру в себя. Но приятные изменения в 2022 точно будут, для этого придется смотреть на жизнь в реальности. Козорог Начало года станет для Козорогов сложным, но потом счастье начнет приближаться небольшими шагами. Не упускайте веры в лучшее, даже если кажется, что удача отвернулась. Проведите в начале года ревизию, избавьтесь от хлама, лишних вещей, от токсических и неактуальных отношений. Вы можете сменить работу и даже сломать стереотипы в личных отношениях. Водолей Вы будете находиться в 2022 году на пороге очень важных перемен. У вас может быть знакомство с интересным человеком, новая работа, поездка или важная покупка. Посвятите больше времени организационным вопросам, начинайте экспериментировать. Если покажется, что удача отвернулась – значит, были на то причины. С людьми используйте юмор, отзывчивость, нежность и стремление оказать помощь. Рыбы Год будет не самый простой, и Тигр принесет много проблем. Вам очень поможет интуиция и трезвый расчет. Их не всегда будет хватать, чтобы справиться со всеми сюрпризами, но они точно помогут. Постарайтесь стать в год Тигра более уступчивыми и добродушными. Ваша показная строгость и холодность может сильно сыграть против вас, особенно в личных отношениях. Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных везунчиков и неудачников 2022 года. А также рассказывали о том, что стал известен гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на 2022 год.