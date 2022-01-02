В 2022 году среднее значение курса доллара составит 27,4–27,5 гривны. До конца года Доллар может подорожать до 27,8 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "В 2022 году среднегодовой курс доллара составит 27,4-27,5 гривны, а к концу года Доллар может подняться до 27,6-27,8 гривны", – отметил аналитик. По его словам, это базовый сценарий, предусматривающий: успешное продолжение программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ); отсутствие серьезного политического обострения с РФ, и тем более перехода противостояния в "горячую фазу". Аналитик добавил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году при базовом сценарии вырастет на 3,5-4%. Иосуб отметил, что большую часть 2021 года гривня укреплялась по отношению к доллару. В течение 11 месяцев доллар снизился с 28,4 до 26,0 гривны. Среди причин он отметил упреждающий рост экспорта из Украины. Этому способствовала благоприятная внешняя конъюнктура-рост спроса на внешних рынках на экспортируемую продукцию с одновременным увеличением мировых цен на руду, черные металлы и аграрную продукцию. Положительную динамику также показал и экспорт IT услуг. "При этом политика Нацбанка Украины не помогала, но и не мешала укреплению гривни. НБУ давно не таргетирует Курсы иностранных валют, они складываются под действием фундаментальных факторов. Впрочем, Нацбанк Украины может присутствовать на рынке для сглаживания сильных колебаний", – добавил аналитик. Он уточнил, что большую часть 2021 года предложение валюты на рынке превышало спрос и поэтому НБУ преимущественно валюту покупал. "Чистая покупка валюты регулятором с начала года превысила 2 млрд долларов. С одной стороны, это сдерживало укрепление гривны, с другой – помогло нарастить валютные резервы страны", – резюмировал Иосуб. Напомним, МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2026 года. Согласно расчетам организации, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2022 году – 27,43 грн/доллар.