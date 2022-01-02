Европейский конгресс украинцев выразил обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства по пятому президенту Украины Петру Порошенко. В нем были замечены признаки выборочного правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный главой Союза украинцев в Португалии, региональным вице-президентом Всемирного конгресса украинцев в странах Южной и Западной Европы Павелом Садохой. "Дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия", — говорится в заявлении организации. В Европейском конгрессе украинцев уверены: в условиях высокой угрозы широкомасштабного вторжения России на территорию Украины подобные шаги со стороны властей приведут к расшатыванию ситуации внутри страны и к потере доверия к нашему государству со стороны цивилизованного мира. "Над Украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому нужна консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества "Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Ситуация может негативно отразиться на поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", — отмечают в конгрессе. Подписанты документа призвали все политические силы в Украине объединиться ради сохранения государства. "Европейский Конгресс Украинцев является независимой и неполитической общественной организацией, призывающей власть и все политические силы в Украине воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины", — говорится в заявлении. Напомним, ранее воздержаться от политических преследований и выборочного правосудия по делу Порошенко призвали ряд посольств, в частности, Посольство США, Великобритании, Канады, Европейского Союза, депутаты Европейского Парламента. Также иностранные и украинские политики, дипломаты, публичные деятели и организации. Против политических преследований Порошенко выступила православная церковь Украины.