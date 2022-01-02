Кабинет министров освободил предпринимателей, производящих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций. Это связано с неравномерным покрытием мобильного интернета в селах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. Согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы). Как отметила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. "Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, которые будут иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах", — добавила она. Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые производят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций. Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие – уже 150% стоимости товара. Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины 17 декабря провалила перенос обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП (физических лиц-предпринимателей) еще на один год.