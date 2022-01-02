У легендарного племени майя был свой календарь и свои знаки, которые соответствовали дате рождения. Считалось, что у каждого родившегося есть свой собственный покровитель, оберегающий человека и наставляющий его на верный путь. Кто вы по гороскопу племени майя и что вам принесет 2022 год, рассказали в материале Ftimes. Чэнь (2 – 21 января) В 2022 году вы будете легко добиваться своих целей. Если одной из таких целей у вас стоит смена семейного статуса, то нынешний год подойдет для этого идеально. Вам придется совмещать личные отношения и общественную деятельность. Остерегайтесь завистников, которые могут помешать вам на пути к успеху. Среди ваших недоброжелателей могут оказаться коллеги и даже близкие друзья. Йаш (22 января –10 февраля) Ваши отношения с родными и любимыми будут складываться лучшим образом в 2022 году. Но вот с новыми людьми в вашей жизни найти общий язык у вас не получится. Постарайтесь повысить навыки коммуникации, яснее высказывайте свои мысли. Это поможет вам найти новых друзей и добиться успеха. В этом году уделите внимание вашему здоровью. Будьте осторожны с питанием, откажитесь от вредных привычек, запишитесь в спортзал и бассейн. Сак (11 февраля – 2 марта) 2022 год принесет много изменений в вашу жизнь. Вам придется сделать важный шаг вперед или назад, но остаться на месте у вас точно не получится. Но в конечном счете эти изменения помогут вам стать гораздо сильнее. Будьте внимательнее в обществе, поскольку не всем людям можно доверять. Ваша доверчивость и открытость может доставить проблемы. Кех (2 – 22 марта) В ближайшее время вас ждут сильные эмоциональные перепады. Но даже в критической ситуации следует удерживать в уме положительные мнения. Новые знания и навыки будут даваться тяжело, но не отступайте от своих намеченных целей. С родными и близкими соблюдайте правила взаимного уважения. Помните о том, что сохранить хорошие отношения гораздо важнее, чем доказать свою правоту. Мак (23 марта – 11 апреля) Год начнется довольно сложно, с чувства фрустрации. У вас не будет желания двигаться дальше. Отгоняйте от себя такие мысли, и вы начнете маленькими шагами продвигаться вперед к своему светлому будущему. Спасательным кругом в море невзгод для вас станет работа. К концу года ваш путь станет радостным и принесет много приятных сюрпризов. Не забывайте о своих родных, вы для них являетесь главной поддержкой. Канкин (12 апреля – 1 мая) У вас есть все шансы в 2022 году стать лидером и увести других людей, вдохновить их на трудовые и личные подвиги. Этот год поможет вам воплотить все свои таланты. Однако не будьте слишком самоуверены и не опасайтесь. Постарайтесь не испортить отношения с близкими людьми из-за излишнего эгоизма. Он будет мешать и вам – двигаться вперед. Муан (2 – 21 мая) Вам придется искать в 2022 году способы наладить отношения с членами вашей семьи. Мешать этому будут разные взгляды на какие-нибудь вещи и попытки найти баланс не всегда будут успешными. Не сдавайтесь, вас ждет долгая работа над собой. Не замыкайтесь в себе и почаще гуляйте, посещайте общественные места. Открытость мира и людям избавит вас от депрессии. Паш (22 мая -10 июня) В прошлом году вы пережили сложный период и сейчас стоит взять тайм – аут и поискать новые источники вдохновения. В деловой сфере все будет складываться удачно, вы вырветесь вперед и сможете получить престижную должность. Научитесь управлять эмоциями, поскольку именно это мешает вам идти по пути к своим целям. Кайяб (11 – 30 июня) Год будет насыщенным в плане поездок и получения новых знаний. Возможно, у вас появится желание переехать в другую страну или в другой город. На ваше решение может повлиять человек из вашего прошлого. Постарайтесь не забыть об отдыхе, иначе вы быстро выдохнетесь в погоне за лучшей жизнью. Умейте ждать, к вам все придет в нужный момент. Кумху (1 – 20 июля) Рабочие дела в 2022 году будут очень стабильны. Особых потрясений, серьезных изменений или достижений ждать не стоит. Однако 2022 принесет вам испытания, которые заставят вас пересмотреть какие-то ценности. В этом году постарайтесь тратить ровно столько, сколько вы можете себе позволить. И не больше. Из-за того, что дыры в бюджете закрыть не получится. Вайеб (21 – 25 июля) Пришло ваше время ослабить хватку и начать наслаждаться плодами своих достижений. Но бдительности не теряйте. Если у вас есть подчиненные, то оставляйте ответственного на время вашего отсутствия. Или контролируйте все процессы самостоятельно. Уделите больше времени ближайшим родственникам. Среди ваших друзей может оказаться предатель. Поп (26 июля – 14 августа) В 2022 году вас ждут очень крутые повороты событий. Есть вероятность сменить работу или открыть собственное дело. Будьте более сдержанны в проявлении чувств и эмоций, потому, что есть риск необдуманных решений. И самые опасные могут быть приняты под влиянием минутного настроения. Во (15 августа – 3 сентября) Вам придется в 2022 году наверстать то, что вы давно уже теряли. Это, в первую очередь, касается сферы семейных отношений и воспитания детей. Все ваши усилия оправдают себя и подарят массу позитива. Будьте внимательны к сигналам, которые будут подавать вам ваше тело. Не пренебрегайте даже легким ухудшением самочувствия. Сип (4 – 23 сентября) В вашей жизни начнется белоснежная полоса. У вас появится новая работа, хороший заработок, верные друзья и поддержка дорогих людей. Вас ждут запоминающиеся события. Вы решитесь на большое приобретение, которое доставит массу удовольствия. Постарайтесь не тратить бездумно "свободные" деньги. Вам нельзя пускать их на ветер и тратить на азартные игры. Соц (24 сентября –13 октября) Ваша самоуверенность может застопорить все ваше развитие и прогресс в 2022 году. Вселенная может преподнести уроки, которые поставят вас на место. Работайте над отношениями с вашим партнером, но не спешите с обручением и помолвкой. Отложите этот важнейший шаг до конца года. Сек (14 октября – 2 ноября) Вашу жизнь в 2022 году украсит маленькое живое существо. Это может быть какое-нибудь животное или птичка. Проявите добро к миру, и оно обязательно окупится. Осторожность и добрые дела способны "сделать" ваш год. Будьте осторожны на дорогах и не превышайте скорость. Шуль (3 – 22 ноября) В начале года вы сможете взять под контроль управление своей жизнью. Но при малейшей ошибке Вселенная сразу же вмешается. Некоторые неприятности в 2022 году будут посланы сверху, чтобы уберечь от более серьезных бед. Если сорвется какая поездка, значит вам туда было не нужно. Летом обязательно возьмите отпуск и приведите свои силы в равновесие. Йашкин (23 ноября –12 декабря) В 2022 году у вас будет выходить почти все, проблемы возникнут в личных договоренностях. Вас могут подвести в самый неожиданный момент, близкий человек может предать и это приведет к разрыву отношений. Следуйте по своему намеченному пути, не обращайте с него, если считаете его правильным. Моль (13 декабря – 1 января) Не бывает одной сплошной полосы удачи. Следом за успехом всегда приходит провал. Это нужно для равновесия во Вселенной. Вам придется научиться самостоятельно решать бытовые вопросы. Займитесь тренировкой своей психики и тела. Малоподвижный образ жизни может негативно отразиться на здоровье в будущем. Напомним, ранее мы писали о том, что предсказывает цветочный гороскоп на 2022 год. А также рассказывали, что обещает гороскоп друидов на 2022 год.