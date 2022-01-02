В январе 2022 года не ожидается заметное изменение курса доллара к гривне. Доллар будет находиться в районе 27,0–27,5 гривны. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "В январе, скорее всего, гривна не покинет диапазон 27,0-27,5 гривны", — отметил аналитик. По его словам, с начала 2021 года по первую половину ноября доллар снизился с 28,4 до 26,0 гривны. Случившийся в ноябре разворот курса аналитик связал в первую очередь с обострением геополитической ситуации на границе Украины с РФ. Напомним, в последний торговый день 2021 года, 30 декабря, курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек до 27,33 гривны. Евро подорожал на 7 копеек – до 30,97 гривны. В период с 31 декабря по 4 января 2022 года Национальный банк установил официальный курс на уровне 27,27 гривны за доллар.