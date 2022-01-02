В первой половине января нас ожидает очень много праздников, связанных с давними традициями, которые со временем переплелись с христианскими. Уже скоро мы будем колядовать, щедровать, сеять и даже рождествовать. Когда и как правильно это делать, почему важно соблюдать обычаи, и кому нельзя участвовать в тех или иных обрядах – читайте ниже в нашем материале Styler . Когда можно и нельзя колядовать? Колядуют украинцы вечером 6 января в Рождественский сочельник. Когда-то эта традиция была посвящена сыну языческого бога солнца Даждьбога – Коляде. Он рождался в самую длинную ночь в году (по старому календарю – день зимнего солнцестояния). Позже с принятием христианства в колядках стали воспевать рождение Иисуса Христа. Колядовать принято крупными компаниями во главе со звездочетом и Вифлеемской звездой. Колядовать принято выходить после праздничного ужина с 12 традиционными постными блюдами. Компания (как минимум три человека) отправлялась по домам соседей и родственников с песнями и кутью, желая хозяевам богатства, процветания и счастья в новом году. Детям за песни раздают сладости или деньги. Колядовать можно всем без исключения: молодым, пожилым, детям, мужчинам и женщинам. В группе колядников три главные роли: звездочет — он несет восьмиугольную звезду и должен знать больше всего колядок, звонарь — его колокольчик сообщает хозяевам: "Коляда пришла" и мишонош — он собирает щедрые подношения хозяев дома Заканчивают обряд утром 7 января, после чего уже нельзя колядовать, зато можно рождествовать – петь рождественские песни. Когда нужно щедровать и сеять? Эти две традиции связаны с празднованием старого нового года . Щедруют накануне – 13 января, а посевают – 14 января. В Украине праздник называют Щедрый вечер (не путать со Сочельником 6 января). Считается, что чем вкуснее и обильнее хозяева дома будут угощать гостей, тем успешнее и счастливее пройдет год. Важно помнить, что посевают только мальчики и парни. Считалось, что если первым в дом войдет мужчина, то будет изобилие во всем. А вот щедровать, по разным данным, можно молодым людям разного пола. В некоторых источниках говорится, что щедруют только девочки и девочки. Щедрование связано с распеванием песен — пожеланий "полной чаши" хозяевам дома. Гостей-щедрователей нужно одаривать едой и деньгами, чтобы следующий год был сытным. Не пустить в дом щедрователей – к бедам и убыткам. Посевать шли как можно раньше , ведь первые посевальщики получали самые богатые подарки. В хате разбрасывали припевая сеянные песни рожь и пшеницу. Убирать зерно нельзя до заката. Раньше мы писали обо всех церковных праздниках января и постах, которых нужно соблюдать.