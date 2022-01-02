Доктор Евгений Комаровский рекомендует украинцам проходить медицинское обследование минимум раз в год, даже учитывая тот факт, что во время эпидемии коронавируса семейным врачам сейчас в принципе не до профилактики. Об этом известен педиатр, кандидат медицинских наук рассказал в эфире канала "Украина 24". Заслуженный врач Украины также обратил внимание, что именно сейчас в жизни каждого человека есть огромное количество очевидных факторов устраняемого риска. Так, любой раз в год может сделать стандартный клинический анализ крови и мочи и УЗИ "с ног до головы, от щитовидки до простаты или до гинекологии". По словам Комаровского, для пациентов от 40 лет и старше в любой украинской лаборатории есть специальные пакеты обследования и для женщин, и для мужчин. "Обязательно нужна электрокардиограмма. И, конечно же, я очень всех прошу, начиная с 40 лет, раз в день измерять себе артериальное давление", — призвал врач. Между тем, он отметил, что такие рекомендации сохраняют свою актуальность и для граждан моложе 40 лет. "Говоря "с 40 лет" я начинаю сомневаться, не надо ли раньше, потому что люди сейчас в 30 лет ведут себя как самые глубокие дедушки", — рассказал Комаровский. Так, добавил доктор, сейчас люди обладают огромным количеством стрессовой информации, плюс к этому – сомнительный рацион и недостаток движения, что, в частности, провоцирует артериальную гипертензию, гипертонию. "Люди жрут высококалорийную пищу, мало двигаются, поэтому риски высокого АД начинаются для многих уже лет с 30-35", — отметил Комаровский. Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что будет, если пить холодное при ОРВИ. Добавим также, что перед этим Евгений Комаровский высказался о лечении COVID-19 "народными методами" и теплым воздухом.