В воскресенье 2 января группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта. В состав группы вошли около 100 человек, добровольно согласившихся вернуться на родину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Это первый чартерный рейс из Вильнюса в Багдад. До этого времени только единицы мигрантов соглашались на добровольной основе покинуть Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами. "Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелегально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину. Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат в три раза принесло свои плоды", — заявила министр внутренних дел. Литвы Агне Белотайте. Напомним, в декабре Литва увеличила выплаты мигрантам, которые соглашались покинуть страну добровольно. Им начали выплачивать по 1000 евро и выдавали билет на дом. Выплата будет действовать до 20 января этого года.