Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Говорили о гарантиях безопасности и прочем. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Российской Федерации. В ходе разговора, как сообщает Кремль, стороны обсудили и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией. Также подняли вопросы "гарантий безопасности" РФ, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", — пишет пресс-служба президента. Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Финляндии Саули Нийниста, "гарантии безопасности" Российской Федерации начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности. Между тем РФ угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на ее ультиматум. Также РБК-Украина раскрывала все подробности очередных переговоров Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.