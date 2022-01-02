MONATIK (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и сыновьями решили провести новогодние праздники в Америке. В Майами звездная семья времени зря не теряла. Например, артист с женой Ириной, Платоном и Данилом отправились в огромный парк развлечений – обширный тематический парк аттракционов Santa's Enchanted Forest. Фото и видео с необычного места поделилась на личной странице в Instagram сама Ирина. Судя по кадрам, мальчики вдоволь насладились разными аттракционами, пофотографировались в необычных локациях и даже попробовали свои силы в борьбе за призы. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) "Сегодня самые смелые катались на горках — от веселых, до нереально страшных. А мы с мальчишками, в основном, выступали операторами", — призналась Ирина. Жена Дмитрия описала свои выводы и наблюдения, сделанные во время поездки в США. "Обожаю Америку за ее умение восхищаться и ценить, удивлять и быть толерантными. Мне кажется, им очень важно сделать все, чтобы только и звучало "Wow,wow, wow". Лично мне очень бросается в глаза, тот факт, что в Майами у всех заведениях, торговых центрах,галереях, музеях…говорят и пишут на английском и испанском и, как мне кажется, возможно, это лишь впечатление восторженного туриста, но главное "живи, выглядывай, говори как тебе удобно, но при этом уважай и люби Америку". Впечатляет!"- поделилась своими наблюдениями Ирина.

Ирина поделилась впечатлениями от Америки (фото: instagram.com/irinamonatik) "Наши эмигранты супер счастливы проживанием здесь и говорят, приезжая домой бросается в глаза, что люди не улыбаются и очень строги. У каждого свое восприятие реалии", — пофилософствовала жена артиста. Сам же певец пришел в восторг о том, что, наконец, смог претворить в жизнь задуманное. Да, он мечтал возводить своих мальчиков в особое место – арт-квартал Wynwood, где тесно переплелись стрит-арт и современное искусство. Дистрикт представляют из себя настоящие музеи Майами по открытым небом! Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) Интересные малыши рассматривали рисунки и граффити, а также с удовольствием позировали на камеру. "Так мечтал малышам показать мое любимое творческое место и наконец-то это произошло! Новые блокноты уже списаны новыми идеями! — по секрету сообщил артист. "Путешествие только начинается", — добавил он. Напомним, что в августе Дмитрий Монатик отметил чугунную свадьбу.