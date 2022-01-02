Виктор Павлик и Екатерина Репяхова 15 декабря отметили важную дату – полгода сынишки Миши. По этому поводу супруги устроили шумный праздник, а вот на новогодние каникулы они отправились в Карпаты, в Яремче, где у артиста были запланированы выступления. Жена музыканта опубликовала в Instagram фото и видео из местной СПА-гостиницы, где проходило торжество и присутствующие гости встретили 2022 год. Стоит отметить, что сам Павлик тоже развлекал гостей праздника своими хитами. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate) Павлик и Репяхова выбрали для встречи Нового года черно-белый family look. Екатерина надела черно-белое платье на запах, расшитое пайетками, а Виктор был в концерте пиджака в черно-белой гамме. "Наш 7 Новый год вместе. И первый с сынишкой", — подписала праздничные кадры с маленьким Мишей на руках его мама. Очень красивые Лучшие Интересный образ! Инь и ян Классные

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик впервые встретили Новый год с сыном (instagram.com/repyahovakate) К слову, под зажигательные песни мужа Екатерина успела еще потанцевать, что бывает крайне редко. "На концертах мужчины я обычно на работе, а сегодня можно и потанцевать", — прокомментировала Репяхова, которая является по совместительству еще и концертным директором Павлика.

Екатерина назвала празднование нового года идеальным (instagram.com/repyahovakate) Утром 1 января Екатерина с мамой и сыном отправились из Яремче на прогулку в Ивано-Франковск, где успели оценить кухню местных заведений и посмотреть город. В это время сам певец был в Буковеле.

1 января Екатерина с мамой и сыном устроили экскурсию по Ивано-Франковску (instagram.com/repyahovakate) Кстати, перед новогодними праздниками Виктор и Екатерина сильно поругались – жена певца даже подумывала уйти от него, но потом микроклмат в семье наладился. Супруги нашли общий язык, а артист пообещал обратиться к психологу.