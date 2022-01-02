Украинский город Одесса попал в список мест, которые нужно обязательно посетить в 2022 году. Компанию составили Париж, Неаполь, Осло и другие города. Об этом говорится в материале британского издания The Independent. Издание провело опрос среди экспертов туристической отрасли и составило список городов, которые нужно обязательно посетить в 2022 году. Одесса была названа "самым красивым местом во всем бывшем Советском Союзе". Путешествия из Великобритании в Украину станут также популярны благодаря новым рейсам, которые позволят жителям Лондона провести великолепный уик-энд на берегу Черного моря. Как отмечают британские эксперты, в Одессе отличная архитектура 19 века, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, оригинальные и интересные пляжи, удобное транспортное сообщение с центром города. Также такие поездки значительно упрощают, что жителям Великобритании не нужна виза для посещения Украины. А цены в отелях Одессы британцам кажутся очень выгодными и доступными. Компанию Одессе в списке экспертов составили следующие города: Вена (Австрия) Ханья (Крит, Греция) Неаполь (Италия) Париж (Франция) Сеул (Южная Корея) Каунас (Литва) Осло (Норвегия) Сплит (Хорватия) Если вы решили поехать в Одессу в 2022 году, вам понадобится наш небольшой гид. В Одессе особый колорит создает местная кухня. Там используются традиционные блюда из рыбы, а также несколько оригинальных, которые готовят только местные повара. Обязательно нужно попробовать форшмак, цимес, мезе по-одесски, бутерброды грузчиков из Привоза и жареных бычков. А еще обязательно поищите Одесский рогалик. В этом городе, кроме старинной архитектуры и памятников, есть такие места, которые нельзя увидеть ни в одном другом городе мира. Стоит посетить знаменитую Потемкинскую лестницу и прогуляться по одесским дворикам. Также отыщите в городе памятники Дарту Вейдеру, Стиву Джобсу и Апельсину. Следует сходить в обсерваторию и подводный музей. Лучший период для посещения Одессы – с начала мая до конца сентября. В этом городке лето наступает раньше, а дожди бывают очень редко. В море купаться можно уже в июне. Самые дешевые апартаменты в Одессе в июле вам обойдутся в 450-550 гривен за сутки. За эти деньги вы получите двухместный номер экономкласса с 2 кроватями, кондиционером и душем.

Фото: Бюджетный номер в Одессе (booking.com) Апартаменты класса люкс в центре Одессы в июле на двоих будут стоить от 7900 до 9300 гривен. В эту сумму входит завтрак, двухместный номер с минибаром, шикарным видом на город и всем необходимым для комфортного проживания.

Фото: Номер класса Люкс в Одессе (booking.com) Напомним, ранее мы писали о том, что с улиц Праги исчезнет знаменитое туристическое развлечение. А также рассказывали о том, что в Украине по праздникам будет курсировать аутентичный ретропоезд.