В Киеве на Софийской площади возле главной новогодней елки произошла массовая драка между молодыми людьми, вероятно, иностранцами. Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть. Кадры потасовки опубликованы в Telegram-канале "Киевский треш". По словам свидетелей происшествия, перед началом конфликта группа мужчин кавказской внешности фотографировалась у новогодних локаций, и здесь между ними начался спор, который сразу же перерос на драку. Выяснение отношений с помощью кулаков происходило как раз у елки на территории новогоднего рождественского городка-ярмарки, когда вокруг было большое количество отдыхающих. Молодые люди обменивались друг с другом ударами кулаков и пинками, но такой "махач" долго не продолжался — уже через несколько минут все вместе они прекратили разборки и исчезли в толпе.

В Киеве возле главной новогодней елки произошла массовая драка (фото: скриншот с видео) К счастью, никто из людей рядом от действий драчунов не пострадал. В пресс-службе полиции Киева об инциденте сообщений нет. Предупреждаем – на видео присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия!

Видео: потасовка возле центральной новогодней елки на Софийской площади в Киеве Ранее сообщалось, что в декабре 2021-го в Харькове произошла массовая потасовка, в ходе которой пострадали пять сотрудников полиции — им понадобилась госпитализация. Также мы писали о том, что перед этим в центре Львова устроили массовую драку из-за съемок видео для российского шоу.