Израиль нанес удар по ракетному цеху ХАМАС. Это был ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава, разорвавшихся в море у побережья Тель-Авива. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение канцелярии премьера. "Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы", — заявил он. Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, заявил, что хочет "четко объяснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах в качестве причины запуска повторяющихся каждую зиму ракет более не актуальны". "Те, кто нацеливает ракеты на государство Израиль, несут ответственность", — подчеркнул он. Напомним, боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Израиля.