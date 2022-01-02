Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике проведет 5 января заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной вакцинации COVID для всех желающих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача Украины Игоря Кузина "Общественному". Вместе с тем, он напомнил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет. По его словам, это решение в ближайшее время также вступит в силу. "Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", – добавил Кузин. Напомним, в Минздраве объяснили, чем отличается бустерная вакцинация от дополнительной. Ранее в министерстве заявили, что бустерная доза должна продлить срок действия COVID-сертификата.