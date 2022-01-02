В Запорожье на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует, в результате чего один из зарядов попал девушке в лицо. Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители. Инцидент попал на видео, и кадры размещены в паблике Ridne Zp в Instagram. Несчастный случай произошел вчера вечером на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник. Как говорится в сообщении, двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала. Так залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону окружающих. "Как результат: попадание одного заряда в лицо девушке", — говорится в публикации. К счастью, рядом находились полицейские, которые бросились к пострадавшей девушке и предоставили первую помощь. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Твой информационный друг (@ridne.zp)

Видео: в Запорожье от фейерверка пострадала девушка, которой залп попал в лицо Ранее сообщалось, что в Николаеве во время новогоднего праздника фейерверк залетел на балкон, в результате чего загорелись две квартиры. Напомним также, что недавно в Одессе в школе во время урока в руках ученика взорвалась петарда, и школьнику оторвало палец.