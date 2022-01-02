Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Но сейчас об этом речь не идет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача "Общественному". По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям. "Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", — заявил он. Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какова будет нагрузка, нет возможности. "Но локдаунов пока не ожидаем", — отметил он. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет Министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Отметим, в Украине прогнозируется волна "Омикрона".