Мировые цены на нефть в 2021 г. выросли на 50%. Однако в 2022 году ожидается коррекция и, по прогнозам, стоимость топлива может снизиться. О том, как могут измениться цены на нефть в 2022 году, в материале РБК-Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает снижения мировых цен на нефть в 2022 году в среднем до 70 долларов, в 2023 году – до 60 долларов. В 2021 году средняя цена на нефть составит 71 доллар. Международный валютный фонд ожидает в 2022 году среднюю цену марок Brent, Dubai Fateh и WTI на уровне 54,83 долларов за баррель, что ниже чем в 2021 году (58,52 долларов за баррель). По прогнозу Национального банка Украины, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней – и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции. НБУ прогнозирует, что средняя нефть марки Brent будет составлять в 2022 году 67 долларов за баррель. Прогнозы аналитиков Украинские аналитики ожидают колебаний цен на нефть в пределах 55-85 долларов за баррель. Как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, котировки нефти на мировых рынках одни из наиболее чувствительных к разного рода новостям и экономическим событиям. Поэтому, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону снижения. "Вполне возможно, что котировки на нефть в следующем году будут находиться в очень широком диапазоне от 55 долларов до 85 долларов за баррель", – сказал РБК-Украина Чурин. Аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун также прогнозирует, что нефть марки Brent останется в широком "коридоре" – 65-85 долларов/баррель. В то же время, он не исключил и роста цен. Такой сценарий, как отметил эксперт, возможен при условии увеличения спроса из-за холодной зимы, успехов в борьбе с пандемией (в частности, из-за возобновления авиасообщения), а также снижения предложения, если, например, страны ОПЕК+ не станут или не смогут предоставить достаточные дополнительные объемы добычи. Напомним, цены на нефть марки Brent в конце 2021 года было около 79 долларов за баррель.