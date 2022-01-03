Депутат из Одесской области сфотографировался на фоне новогоднего поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Telegram-канал «Думской», Виталий Градинар из Болградского райсовета (ОПЗЖ) опубликовал в Facebook свое фото перед телевизором, в котором вещает президент страны-агрессора.

Интересно, что большинство подписчиков члена «Оппозиционной платформы – за жизнь» ничего в этом снимке не смутило. В комментариях есть картинки с московским Кремлем, комплимент «зачетный кадр» и тому подобное.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжения в Украину, НАТО приблизится к границам Российской Федерации — это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Адам Шифф также заявил, что вероятность того, что Россия вторгнется в Украину довольно высокая, сдержать Кремль могут только «невиданные санкции».

