В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды до конца недели.

Осадки, преимущественно дожди, к 7 января покинут территорию нашей страны. Однако на Рождество будет пасмурно.

4 января осадки ожидаются везде кроме Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла.

5 января прогнозируются дожди и дожди с мокрым снегом везде кроме центра, юга, юго-востока. Температура воздуха 5-8 градусов тепла. На юге до 10-13 тепла, на востоке холоднее — 2-4.

6 января — осадки в виде дождя со снегом ожидаются только на западе. Температура в среднем 2-5 тепла, на востоке до 8 градусов тепла, на юге — до 8-13 градусов тепла.

7 января — по всей стране пасмурно, от одного мороза до одного тепла, только на юге и юго-востоке немного теплее.

В январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.