Если человек употребляет много алкоголя, то он может избавиться от жизненно важных питательных веществ. В частности, это может привести к ломкости и утончению волос. Так, алкоголь снижает уровень цинка, который влияет на рост и объем волос, пишет Express. Почему выпадают волосы Как известно, выпадение волос является нормальным явлением, ведь мы можем терять от 50 до 100 волос в день. Обычно не стоит беспокоиться о выпадении волос, но для некоторых людей это может оказаться неприятным. Эксперты говорят, что цинк и фолиевая кислота помогают поддерживать силу и густоту волос. Однако чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваш организм этих жизненно важных питательных веществ и привести к облысению. К тому же алкоголь может отрицательно сказаться на здоровье организма в целом. Отмечается, что мужчинам и женщинам не рекомендуется употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю. "Одна единица равна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству алкоголя, которое средний взрослый может переработать в час", — говорится в исследовании. Кроме того, улучшить общее состояние волос поможет употребление большого количества воды. Остановить выпадение волос помогут натуральные средства, стимулирующие кровообращение и укрепляющие локоны. Нужно втирать в кожу головы настойку жгучего перца, репейное или касторовое масло. Биоактивные компоненты растений могут остановить выпадение и укрепить луковицы. Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как остановить выпадение волос. Также мы писали, как добиться сияющей кожи и густых волос.