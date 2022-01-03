Чаще люди едят имбирь зимой. Однако, как известно, чистить его достаточно сложно. Поэтому специалисты поделились способом, который поможет легко и быстро. Об этом пишет food.ndtv. Да, большинство людей чистят имбирь ножом и так теряют много мякоти. Но лучше его почистить ложкой. Как быстро почистить имбирь Сначала его нужно положить в холодильник. Он должен быть хорошо упакован, чтобы долго сохранять свежесть. Затем достаньте его прямо из холодильника и сломайте на кусочки. После этого вы можете положить его немного намокнуть в пресную воду. Затем возьмите ложку, желательно с легкими острыми краями и осторожно начните счищать кожуру с корня. Посредством ложки вы можете снять кожу с неровных мест вдоль имбиря, куда ваши ножи не могут добраться. Этот лайфхак очень легок и удастся сделать всем.

Как быстро почистить имбирь (pixabay) Ранее мы сообщали, что врачи выяснили, какие цитрусовые самые полезные. Также мы писали, какие мандарины самые сладкие.