Пять государств выступили с совместным заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну. Документ был подписан Китай, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и Франция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В частности, ядерные державы считают предотвращение войны между странами, владеющими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков их главными обязанностями. "Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие — пока оно существует — должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены. , что дальнейшее распространение такого оружия должно быть предотвращено", — говорится в заявлении. При этом в заявлении отмечается, что лидеры пяти стран остаются благосклонными по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Каждый из нас намерен сохранить и еще больше усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о ненацеливании, снова заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на любое -какое другое государство", — говорится в заявлении. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия.