В городе Вышгород (Киевская область) вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасены два человека.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в г. Вышгород на вул. Спасской.

По информации спасателей, по прибытию было установлено, что горит мансардный этаж 5-ти этажного жилого дома на площади 800 кв. м.

Пожарные спасли 2 человек, остальные жители покинули здание самостоятельно. В 10:10 пожар локализован, а в 11:40 локализован.

https://www.youtube.com/watch?v=sC1Ne0tja7A

Как сообщалось ранее, причиной пожара в Косовской центральной районной больнице могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. В реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.