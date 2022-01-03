В 2022 году украинцы получат несколько раз дополнительные выходные в связи с государственными праздниками. Самые продолжительные выходные ожидаются в январе, марте, апреле, июне и декабре. Когда в 2022 году будем отмечать праздники и какие дни будут выходными – читайте в материале Styler ниже. Календарь праздников на 2022 год 7 января, пятница – Рождество 8 марта, вторник – Международный женский день 24 апреля, воскресенье – Пасха 1 мая, воскресенье – День труда 9 мая, понедельник – День Победы 12 июня, воскресенье – Троица 28 июня, вторник – День Конституции Украины 24 августа, среда – День Независимости Украины 14 октября, пятница – День защитника и защитницы Украины 25 декабря, воскресенье – католическое Рождество Перенос выходных дней В январе на Рождество украинцы получат три выходных дня — с 7 по 9 января (пятница, суббота, воскресенье). В марте ожидается 4 выходных дня, поскольку 8 марта выпадает на вторник. Рабочий день 7 марта предлагается перенести на 12 марта. Таким образом украинцы получат длинные выходные – 5, 6, 7 и 8 марта (с субботы до вторника). В апреле будем отмечать Пасху, поэтому в выходные дни станут 23, 24 и 25 апреля (с субботы до понедельника). В мае ожидается сразу два праздничных дня. 1 мая выпадает на воскресенье, потому 2 мая станет также выходным днем. Дальше выходными днями станут 7, 8 и 9 мая. В июне будут отмечаться Троица и День Конституции. Потому понедельник, 27 июня, предлагается перенести на субботу, 2 июля. А 13 июня станет выходным благодаря Троице. Отдыхать в июне будем сначала 11, 12 и 13 июня, а затем в конце месяца – 25, 26, 27 и 28 июня. Следующие длительные выходные будут только в декабре – 24, 25 и 26 декабря. Напомним, ранее мы писали о том, когда наступит год Черного водяного Тигра по китайскому календарю. А также рассказывали о том, сколько будет отдыхать Украина на Рождество.