Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что своими действиями власти РФ проверяют, насколько далеко могут продвинуться против Европы. Он заявил, что российский президент Путин использует для этого силовые методы по всем направлениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook. "Россия проверяет, как далеко она может зайти против Европы. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными!" – написал Моравецкий По его словам, Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, в частности речь идет и об энергетической сфере. "Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", — добавил Моравецкий. Напомним, недавно премьер-министр отреагировал на заявление Путина об условиях для увеличения поставок газа в Европу, заявив, что этим российский лидер подтверждает, что "Северный поток-2" является элементом шантажа со стороны Москвы. На прошлой неделе цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив отметку 2150 долларов за тысячу кубометров. Также стало известно, что российский "Газпром" отказался заказывать транзит по трубопроводу "Ямал-Европа", и он перешел в реверсный режим – с запада на восток.