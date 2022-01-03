Анна Седокова недавно обеспокоила поклонников намеком на изменения в жизни и проблемы, выбившие певицу из колеи, но она стойко держалась. Фаны испугались, что личная жизнь певицы дала трещину, но артистка убедила их горячими фото с мужем Янисом Тиммой. Теперь же Анна заинтриговала видео в откровенном платье. После публикации ролика в Instagram ее заподозрили в беременности! На видео Седокова плавно двигается у красного спорткара. На ней – черное блестящее платье-миди с вырезами по бокам. Внимательные подписчики увидели перемены в фигуре Анны. Они заметили аккуратный животик и решили, что певица в четвертый раз беременна! Просмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Седокова с мужем прилетели в США на каникулы (фото: instagram.com/annasedokova) Анна также изложила историю новогоднего противостояния и похвасталась небольшим достижением, которое помогло совершить любимый. Она сопровождала текст фото с сыном Гектором из аэропорта и несколькими видео. В кадре Анна запечатлена в розовом комплекте объемной фактуры — облегающая юбка с высокой талией и топ. Дело было так: мы решили 31 декабря провести (нет не в бане) а… в самолете. лететь 12 часов. Нарушить данные себе обещания никогда не летать днем с детьми на такие дальние расстояния, меня заставил мужчина", — рассказала она. Просмотреть эту публикацию в Instagram