Анна Седокова недавно обеспокоила поклонников намеком на изменения в жизни и проблемы, выбившие певицу из колеи, но она стойко держалась. Фаны испугались, что личная жизнь певицы дала трещину, но артистка убедила их горячими фото с мужем Янисом Тиммой. Теперь же Анна заинтриговала видео в откровенном платье. После публикации ролика в Instagram ее заподозрили в беременности! На видео Седокова плавно двигается у красного спорткара. На ней – черное блестящее платье-миди с вырезами по бокам. Внимательные подписчики увидели перемены в фигуре Анны. Они заметили аккуратный животик и решили, что певица в четвертый раз беременна! Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Пупсик наверняка будет Ну и пузык В этом платье у Вас нет талии… не ваш фасон… Она беременна. Вы о чем? Аня, ну скажите нам уже, пожалуйста, это так ткань легла или животик? Беременулька Пузык По ходу, беременная Поздравляю с малышом Муж Седоковой также опубликовал в Instagram фото с женой, сделанное в США, куда прилетела семья на зимние каникулы. На снимке не видно фигуры певицы, потому утверждать, что Анна в положении пока рано. "Давайте мечтать масштабно 2022. Улетели!"- оставил подпись на английском языке мужчина певицы.

Анна Седокова с мужем прилетели в США на каникулы (фото: instagram.com/annasedokova) Анна также изложила историю новогоднего противостояния и похвасталась небольшим достижением, которое помогло совершить любимый. Она сопровождала текст фото с сыном Гектором из аэропорта и несколькими видео. В кадре Анна запечатлена в розовом комплекте объемной фактуры — облегающая юбка с высокой талией и топ. Дело было так: мы решили 31 декабря провести (нет не в бане) а… в самолете. лететь 12 часов. Нарушить данные себе обещания никогда не летать днем с детьми на такие дальние расстояния, меня заставил мужчина", — рассказала она. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Янис разработал план, согласно которому Гектор не спит всю ночь, но потом весь день в самолете спит и перестраивается сразу на время в Майами. И план сработал. В самолете мы спали все. И так хорошо, что я даже проспала свой рабочий телефон . Но мы забыли, что нас еще ждала новогодняя ночь. Итак, в 10 вечера мы были просто никакими", — рассказала о побочном эффекте затеи Седокова. Взбодриться Анне и ее сонной семье помог Дмитрий Монатик, который как раз гастролирует по США и давал один из своих концертов. Напомним, что ранее Анна Седокова жаловалась на поведение младшего ребенка.