Сегодня, 3 января, у многих украинцев еще выходной день, он был объявлен в связи с тем, что 1 января пришлось на субботу. В январе украинцев ждут еще дополнительные выходные.

Так, выходным днем будет 7 января (пятница) — Рождество Христово.

Выходные в январе

пятница, 7 января,

суббота, 8 января,

воскресенье, 9 января.

Ранее сообщалось, сколько выходных дней будет в 2022 году — 116. При этом 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.