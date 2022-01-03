Президент Украины Владимир Зеленский 2 января провел третий телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Он длился более полутора часов, и главной его темой была ситуация на Донбассе и у границ.

Подробности сообщают в ОП.

«Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО», – заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность за поддержку президентом США принципа «ничего об Украине без Украины», а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

«Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях», – отметил Владимир Зеленский.

Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжения в Украину, НАТО приблизится к границам Российской Федерации — это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Адам Шифф также заявил, что вероятность того, что Россия вторгнется в Украину довольно высокая, сдержать Кремль могут только «невиданные санкции».