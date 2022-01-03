Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в Одессе на пересечении Базарной и Ришельевской.

Как сообщили в патрульной полиции, 24-летний водитель автомобиля BMW, будучи пьяным, не справился с управлением и столкнулся с машиной ВАЗ 11193 («Лада Калина»). После этого он продолжил движение по инерции и столкнулся с припаркованным «Опелем», а также двумя столбами электросети.

Фото: Telegram-канал «Думская».

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.

Напомним, 7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.