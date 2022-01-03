Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что вероятность того, что Россия вторгнется в Украину довольно высокая, сдержать Кремль могут только «невиданные санкции».

Об этом пишет The Guardian.

«Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины», — отметил Шифф.

На вопрос, считает ли он, что переговоры Путина и Байдена имеют шансы предотвратить дальнейшее вторжение, он заявил: «боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется».

«Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен это сделать, если его мы не сможем убедить в обратном. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками», — подчеркнул Шифф.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину на части. Это первоочередная задача Путина.