Учащенный ритм сердцебиения или внезапные перепады ритма могут говорить о развитии опасного заболевания сердца. Люди иногда не обращают внимания на такие признаки и не считают их серьезными симптомами. Какие признаки говорят о серьезном сердечном заболевании, рассказали в материале Novyny.Live. Одним из признаков такого опасного состояния как фибрилляция предсердий является учащенное сердцебиение. Это опасное состояние может быть перерасти в сердечный приступ. Но люди часто не придают значения ускоренному сердцебиению. Нормальный пульс человека – от 60 до 100 ударов в минуту. У каждого человека эта цифра индивидуальна. Если пульс выше нормы – это первый тревожный признак того, что с сердцем что-то не в порядке. Чаще фибрилляция предсердий проявляется во время праздничных дней, когда люди употребляют алкоголь в больших количествах. И такие опасные признаки бывают у людей старше 30 лет. Виды фибрилляции предсердия Пароксизмальная фибрилляция – проходит самостоятельно через 48 часов, без лечения. Следует отдохнуть и исключить все негативные факторы при появлении. Устойчивая фибрилляция – длится до 7 дней. Проходит быстрее, если его лечить. Длительная стойкая фибрилляция – может ухудшать самочувствие в течение 12 месяцев и более. Постоянная фибрилляция – присутствует постоянно и такое состояние требует лечения. Какие признаки говорят о развитии фибрилляции Ощущение ускоренного, дрожащего или учащенного сердцебиения Грудная боль Головокружение Утомление При появлении таких симптомов следует немедленно обратиться к семейному врачу и получить консультацию кардиолога. Также нужно сделать кардиограмму и эхокардиограмму. Ранее мы писали о том, что кардиологи назвали лучший вид кофе для сердца и сосудов. А также рассказывали о том, что врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта.