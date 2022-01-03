Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжения в Украину, НАТО приблизится к границам Российской Федерации — это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS News.

«Россия должна понять, что мы (США и ее союзники — ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне — ред.) вторгнутся (в Украину — ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин», — подчеркнул Шифф.

Адам Шифф также заявил, что вероятность того, что Россия вторгнется в Украину довольно высокая, сдержать Кремль могут только «невиданные санкции».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину на части. Это первоочередная задача Путина.