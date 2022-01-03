Появились подробности убийства на дискотеке под Николаевом. Напомним, 30-летняя женщина подверглась чрезмерным приставаниям своего 25-летнего знакомого. Он напал на нее с ножом. Отбиваясь от него, она нанесла смертельный удар.

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к односельчанке. Мужчина достал нож, принуждая ее к сексуальной связи. Женщина смогла отобрать нож и ударить им пьяного знакомого. От полученных травм 25-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное девушке грозит до 15 лет тюрьмы, если суд не признает произошедшее мерой самозащиты.

В полиции утверждают, что погибший был коллегой женщины, вместе они трудились на сельскохозяйственных работах. Более того, якобы женщина нанесла удар, когда реальной угрозы для нее уже не было.

«30-летняя женщина продолжает отказываться давать пояснения, ссылаясь на 63-ю статью Конституции. Также стало известно, что эта женщина и мужчина, которого она ударила ножом в живот – они были коллегами. Трудились на сельскохозяйственных работах», – рассказала «Сегодня» спикер полиции Николаевской области Инна Парфенова.

На наш уточняющий вопрос, Инна Парфенова сообщила, что пока от женщины не поступало заявлений о домогательствах либо попытке изнасилования. При этом в полиции не исключают, что у случая может появиться дополнительная квалификация либо переквалификация – сейчас полиция рассматривает произошедшее как убийство. Также, как стало известно, сторона обвинения будет в суде просить для женщины меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Как оказалось, у нее есть двое детей возрастом 9 и 12 лет, она воспитывает их одна.

Ко всему этому копы уточняют, что женщина ударила парня в живот ножом после того, как явной опасности для нее не было. Как установили полицейские, на помощь женщине прибежал работник ДК, который прижал к стене обидчика и в этот момент она и нанесла удар.

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