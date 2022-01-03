Украинский журналист Роман Цымбалюк покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру. Его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". "Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", — рассказал. журналист. По его словам, за последние два месяца фактически все топовые фигуры российских информационных войск обещали ему проблемы. Вместе с тем журналист добавил, что пока неизвестно, возбудили ли против него уголовное дело, однако он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск "Интерпола". "Я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", – заявил Цымбалюк. Напомним, ранее в МИД Украины отреагировали на обвинение Россией Цимбалюка в экстремизме.