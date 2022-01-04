Рост потребительских цен в 2021 году резко ускорился как в Украине, так и по всему миру. В 2022 году ожидается замедление инфляции. О том, как могут поменяться цены в 2022 году, в материале РБК-Украина. Восстановление мировой экономики после коронакризиса привело к росту цен по всему миру. Рекордная инфляция в ноябре 2021 г. наблюдалась как в еврозоне (4,9%), так и в США (6,2%). В Еврозоне основным инфляционным фактором стал рост цен на энергоносители. Однако центробанки считают всплеск цен временным и ожидают снижения цен уже в 2022 году. Кроме того, ФРС США заявила об ужесточении монетарной политики для борьбы с инфляцией. Национальный банк Украины констатировал пик инфляции в сентябре-октябре 2021 года, когда она достигла 11% в годовом исчислении. По итогам года инфляция составит около 10%. НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция вернется к цели центробанка (5,0%). В целях борьбы с инфляцией НБУ повысил учетную ставку в декабре до 9,0% годовых. Согласно ожиданиям НБУ, продовольственная инфляция будет замедляться как благодаря высоким урожаям, так и коррекции мировых цен в 2022 году. Весной также ожидается понижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона. Фундаментальное давление также постепенно ослабит с учетом ожидаемого замедления темпов роста зарплат в 2022 году и последующего эффекта от принятых НБУ банком мер по усилению монетарной политики. Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Это официальный прогноз, заложенный в государственный бюджет на 2022 год. Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляции целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного возобновления экономической активности. Так, консенсусная оценка инфляции в расчете на декабрь к декабрю на 2022 год составляет 6,6%.