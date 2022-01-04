В Казахстане третий день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ. Требования расширились и теперь, кроме отставки правительства, они хотят искоренить коррупцию и уйти из политики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". Причина протеста Сотни автовладельцев в городе Жанаозен вышли на стихийный митинг 2 января. Они потребовали снижения цен на сжиженный нефтяной газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем, 2 января, волна возмущений прокатилась по Западному Казахстану. Небольшая забастовка в Жанаозене переросла в массовые протесты, вышедшие за пределы региона. Минэнерго Казахстана выпустило пресс-релиз, где объяснило рост цен тем, что производители сжиженного газа перешли на его продажу по электронным торгам. Но людей объяснения не устроило, поскольку транспорт в западных областях Казахстана практически полностью газифицирован, а газ производится именно в этом регионе. Ночью президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле". Требования жителей Казахстана Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы. Как сообщает издание ORDA, у митингующих в Актау появились требования рефинансировать кредиты и поднять зарплаты. На опубликованных в социальных сетях видео видно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, иди!"). Этот лозунг звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

Ақтау 00.30. "Шал кет". pic.twitter.com/sL1VuhsDwu — Samat (@donsimao) January 3, 2022Расширение протеста Протесты вышли за пределы Западного региона Казахстана. Утром 3 января в Алматы перекрыли проезд на площадь Республики. В городе начались перебои с мобильным Интернетом. Днем 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, находились несколько тысяч человек. К ним прибыл Аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись. В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста провели ночь на вторник, 4 января, на площадях. В Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, в том числе города Актобе и Уральска. Днем 4 января протестующие собрались на площади Итимак в Актау. На площади установили 3 палатки и 2 юрта. Люди поют гимн и кричат "Газ – 50". У телеграмм-канала ZTB появилось видео столкновений в Атырау. Кроме того, в Жанаозене на митинг вышли 4000 человек. К ним никто не вышел из членов правительства. Напомнив, власти Казахстана жестоко подавили протест у нефтяников в Жанаозене в декабре 2011 года. Тогда погибли, по меньшей мере, 16 человек.