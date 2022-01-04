Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. С таким заявлением он выступил в преддверии своего визита в нашу страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Борреля польскому агентству PAP. "ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Нынешняя ситуация представляет угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона, и ее нельзя обсуждать "без всех заинтересованных сторон за столом", — отметил Боррель. Глава дипломатии ЕС выступил за участие Европы в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует РФ. "ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру европейской безопасности. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны именно в этих целях", — подчеркнул Боррель. Он подчеркнул, что ЕС "поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами", а цель его первой заграничной поездки в 2022 году – поговорить с украинскими партнерами ЕС об их беспокойстве и о том, что можно сделать для их решения. "Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право и может свободно выбирать свои политические и безопасные альянсы или партнерства. Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины" , – резюмировал Боррель. Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом 4-6 января. В частности, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель посетит Донбасс и линию столкновения. После чего прилетит в Киев, где встретится с представителями украинских властей.