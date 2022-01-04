Чернильные пятна на одежде – явление хоть и не самое приятное, но очень распространенное. Особенно в летний период, когда от высоких температур ручка неожиданно протекает в кармане рубашки, оставляя неприятный след. Как отстирать чернила из вещей, рассказала блоггер Каролина Мак'Коли в TikTok. Так, для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, блоггер советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы ручки. В частности, чтобы спасти одежду от чернил, нужно: Нанести антисептик на участок с чернилами; Потрите пятно щеткой; Положите вещь в стиральную машину; Добавьте к барабану машинки ½ стакана пищевой соды; Вместо жидкого порошка добавьте немного уксуса; Поставьте стирку с высокой температурой воды[email protected] Раньше мы сообщали, как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки. Также мы писали о лайфхаке, который поможет быстро почистить ковер с помощью снега.