Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2022 установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 5 января 2022 установлен на таком уровне: 30,7739 гривен за евро (-0,1487 грн). При этом курс евро на 4 января составляет 30,9226 грн/евро.

Скриншот bank.gov.ua Таким образом курс евро упал после роста в предыдущий торговый день.

Скриншот bank.gov.ua На межбанке курс евро по продаже снизился на 7 копеек до 30,90 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,88 грн.