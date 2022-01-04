В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Об этом сообщает ГУ ГНС в Киевской области.

В этом году налог на недвижимость составит 97,5 грн. за 1 квадратный метр. Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Да, согласно Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2022 год», размер минимальной заработной платы установлен в размере 6500 грн и прожиточный минимум для трудоспособных человек — 2481 грн.

«В связи с повышением минимальной заработной платы растет размер ставок налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — поскольку Налоговым кодексом предусмотрена общая ставка налога не более 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января отчетного ( налогового) года, то в 2022 году его размер составит 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы. Напомним, что налогом на недвижимость облагается площадь, находящаяся в собственности физического лица и превышающая для квартиры 60,0 кв. м и 120,0 кв.м для частного дома», — говорится в сообщении.

В Украине с 1 января вступили в силу новые правила налогообложения, которые предусматривают введение налогов на доходы физических лиц, земельные участки и сделки с недвижимостью.

С 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах плательщиков налогов — физических лиц, которая предусматривает объединение отчетности по НДФЛ, единого взноса на социальное страхование, а также декларирование части прибыли контролируемой иностранной компании (КИК).