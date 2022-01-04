Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обвала четырехэтажного дома в Харькове. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. В ведомстве отмечают, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось. "Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 275 (нарушения правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УКУ", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Напомним, сегодня стало известно, что в Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет.