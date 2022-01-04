В Житомирской области на водоеме поселка Брусилово парень провалился под лед. В помощь вызвали спасателей. Так, инцидент произошел в понедельник, 3 января, в 17:39, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области. Как впоследствии рассказал пострадавший спасателям, он самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты. По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что парень в мокрой одежде находился в беседке посреди водоема, в 150 м от берега. С помощью лодки спасатели транспортировали его на берег и передали медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека с переохлаждением госпитализировали в местную больницу. Ранее мы сообщали, что в Черкассах курсанты героически бросились спасать провалившихся под лед рыбаков. В результате обоих рыболовов госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение. Также мы писали, что в Кировоградской области двое детей провалились под лед.